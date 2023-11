¿Morirá Eren en el final de Shingeki no Kyojin?: Revisa dónde y a qué hora ver el esperado capítulo

En marzo de este año, los fanáticos de Shingeki no Kyojin (también conocido como Attack on Titan) se deleitaron con la ansiada última parte de la temporada final de este anime, sin embargo, el último capítulo de la exitosa trama aún no ha visto la luz, hasta este sábado 4 de noviembre.

Tras meses de ansiada espera, ya se han difundido algunos detalles del especial capítulo de la serie basada en el manga homónimo del japonés Hajime Isayama que hoy, esta a tan sólo horas de su estreno.

De acuerdo con lo revelado para este desenlace del anime, el episodio final tendrá una duración de 85 minutos y adaptará los últimos capítulos del volumen final del manga.

El anuncio fue acompañado de dos tráilers promocionales, en los que se puede ver un pequeño adelanto de los eventos del episodio final, además de una sinopsis que detalle un poco más el desenlace de la icónica serie.

“El destino del mundo pende de un hilo cuando Eren desata el poder definitivo de los Titanes. Con la ferviente determinación de eliminar a todos los que amenazan Eldia, dirige un ejército imparable de Titanes Colosales hacia Marley. Ahora, un variado grupo de sus antiguos camaradas y enemigos luchan por detener su mortal misión, la única pregunta es, ¿podrán detenerlo?”, revelaron como resumen desde Crunchyroll.

¿Dónde ver el especial capítulo?

La plataforma de streaming Crunchyroll, confirmaron que serán ellos los encargados de transmitirlo en más de 200 países, entre ellos toda Latinoamérica, como Chile, México y Colombia, entre otros.

Así pues, a tarvés de esta plataforma el capitulo final estará disponible con subtítulos una hora después del estreno en Japón ​a través de Japan News Network (JNN).

¿A qué hora se estrena el final de Shingeki no Kyojin?

El capítulo se emitirá bajo el título Attack on Titan Final Season THE FINAL CHAPTERS Special 2 y se estrenará en diferentes tramos debido a la diferencia horaria.

México: 6pm

Perú, Colombia, Ecuador: 7pm

Venezuela, Panamá, Puerto Rico: 8pm

Chile, Argentina, Paraguay, Brasil (Rio): 9pm

Síguenos en