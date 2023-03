“A la lista con Adam Levine”: Drake desató enojados memes tras decepcionante show en Lollapalooza

El recién pasado sábado, Drake fue el encargado de dar cierre a la segunda jornada del Lollapalooza 2023 con una presentación que no estuvo exenta de polémicas, ya que, para muchos de los asistentes y espectadores, no fue lo que esperaban.

En un principio, según se consignaba en la cartelera del evento, el rapero debía cantar 1 hora y 30 minutos, sin embargo, tras retrasarse alrededor de 20 minutos en comenzar producto de algunas peticiones de último momento que la organización pudo cumplir, cantó sólo 45 minutos.

Una vez que comenzó el espectáculo, los fanáticos, entre quienes se encontraban los cantantes del género urbano nacional, Cris Mj, quien se había presentado horas antes frente a 40 mil personas, y Harry Nach, se deleitaron con su presencia.

Con la frase “Santiago conche…” encendió a los presentes, quienes, de todas formas, se percataron que el intérprete de God’s plan, MIA y I will always love you, canciones que sonaron en el Parque Bicentenario de Cerrillos, tuvo diversos desperfectos.

Aunque salió tarde, terminó antes y faltaron algunas canciones que quería escuchar igual disfruté con drake❤️‍🔥 like I likeee Santiago ctmm!!!! SICKO MODE #LollaCL2023 pic.twitter.com/g1gxRnwdPf — Isid🍩ra (@isi_rider_) March 19, 2023

Al igual como pasó con la encargada de cerrar el prime día del festival, Billie Eilish, el concierto del artista canadiense debió ser frenado en distintas oportunidades debido a la gran aglomeración de personas que se encontraban presenciándolo.

Además, su actitud frente a la transmisión oficial del Lollapalooza no fue bien vista por los cibernautas, ya que pidió que no fue emitida su presentación. También, pidió que nadie entrara y saliera del sector de prensa una vez iniciada su performance en el escenario.

Estos hechos motivaron a los usuarios de internet, están atentos a los diversos momentos que acontecen en este tipo de eventos, y crearon los siempre esperados memes. “Los fans de Drake defendiéndolo por hacer un show que duró literal la mitad de lo que estaba en el contrato” y “Drake entrando a la lista de los odiados por latam, junto a Doja Cat y Adam Levine”, fueron algunos de los comentarios.

Revisa los mejores memes aquí:

Drake entrando a la lista de los odiados por latam, junto a Doja Cat y Adam Levine, después de mandarse una cagada contra un país sudamericano: pic.twitter.com/9eTd8ZeQI7 — Oli • 💚 (@Olimonseeto) March 18, 2023

Fui a googlear quién era Drake para no quedarme afuera del chisme y resulta que es el de este meme 😂 pic.twitter.com/LD4l1Yln9u — Sole ⭐⭐⭐ (@ssoledad1983_) March 18, 2023

Los fans de Drake defendiéndolo por hacer un show que duró literal la mitad de lo que estaba en el contrato, realmente tienen la vara en el piso las personas que escuchan raperos mediocres pic.twitter.com/BOBzzvkf6m — Consuela | RENAISSANCE🪩🐝 (@prncssconsuelx) March 19, 2023

Lo que pienso cuando dicen Drake. pic.twitter.com/qxPy5JEbrT — MarieLetis (@marieletis) March 19, 2023

drake hizo una publicación con solo fotos en chile pic.twitter.com/bj7ukMgUbT — juli (@julietawtf_) March 19, 2023

#Drake entrando al salón de la fama de los odiados de chile #LollaCL2023 pic.twitter.com/LcYLpiXQSe — OsoMaki (@OsoMaki) March 19, 2023