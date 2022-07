Show de Dua Lipa terminó con tres personas heridas por la detonación de fuegos artificiales ilegales

Un complejo momento se vivió durante la noche de este miércoles en el concierto de la cantante británica Dua Lipa en Toronto, Canadá.

Según información de medios locales, un grupo de asistentes detonó fuegos artificiales no autorizados mientras la artista realizaba su show ante un repleto Scotiabank Arena.

Producto de lo anterior, tres personas sufrieron heridas leves y fueron atendidas por médicos internos del recinto.

“Estos fuegos artificiales surgieron de la nada, y al principio todos estaban sorprendidos y realmente nadie entendía”, dijo una de las asistentes a CP24, además indicó que algunas personas pensaban que los artificios eran parte del espectáculo.

“Pensamos que era parte del concierto, pero de repente se fue en todas direcciones y luego vimos a algunas personas en el primer nivel corriendo y tratando de protegerse“, agregó la fanática.

POV: someone sneaks fireworks into the dua lipa concert ???? #FutureNostalgiaTour pic.twitter.com/q61noVJ4J2

Actualmente, la policía de Toronto está revisando las cámaras de seguridad del complejo para dar con los autores del hecho. Asimismo, las autoridades que recalcaron si un sospechoso es arrestado, podría enfrentar duras sanciones por poner en peligro la vida.

A través de un comunicado, Maple Leaf Sports & Entertainment, compañía a cargo del recinto en que se desarrolló el evento, detalló que “comenzamos a trabajar en cooperación con los Servicios de Policía de Toronto para investigar a fondo este acto imprudente y peligroso”.

El concierto fue parte de la gira “Future Nostalgia”, la misma que traerá a Dua Lipa a Chile por primera vez con una presentación en el Estadio Bicentenario de La Florida en septiembre de este año.

🌟 @DUALIPA took us to the stars tonight 🌠 The Future Nostalgia Tour landed at #ScotiabankArena with out-of-this-world performances by @DUALIPA, @carolineplz and @LoloZouai

📸: Tom Pandi pic.twitter.com/nKnQ4DEpjK

— Scotiabank Arena (@ScotiabankArena) July 28, 2022