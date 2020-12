La cantante Sia expresó su apoyo a FKA Twigs tras su denuncia en contra del actor Shia LaBeouf por agresión sexual, abuso e infligir angustia emocional.

Luego que se hiciera pública la demanda presentada ante la corte de Los Angeles, Sia publicó en Twitter parte de su propia experiencia con el protagonista de Transformers, a quien calificó de “mentiroso patológico”.

“Yo también he sido herida emocionalmente por Shia, un mentiroso patológico, que me engañó para tener una relación adúltera diciendo que estaba soltero”, dijo la artista australiana en Twitter.

I too have been hurt emotionally by Shia, a pathological liar, who conned me into an adulterous relationship claiming to be single. I believe he's very sick and have compassion for him AND his victims. Just know, if you love yourself- stay safe, stay away. https://t.co/2NNEj9w8b1

