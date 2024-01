Con Thirty Seconds To Mars y Akriila: Estos son los sideshows de Lollapalooza Chile 2024 

Lollapalooza Chile anunció los siempre esperados sideshows para su versión 2024. Entre ellos, se destaca la banda estadounidense Thirty Seconds To Mars, de Jared Leto.

Los shows se realizarán días previos y posteriores a una nueva edición del festival de música y serán en diferentes recintos ubicados en la Región Metropolitana.

Los artistas de los sideshows son Akriila, Thirty Seconds To Mars, King Gizzard & The Lizard Wizard, Phoenix, Los Mesoneros y Saiko (ESP) + Face Brooklyn + Aqua VS.

Días y recintos de los sideshows de Lollapalooza Chile 2024

Akriila – 13 de marzo – Teatro Súbela. Entradas en Ticketmaster

– 13 de marzo – Teatro Súbela. Entradas en Ticketmaster Thirty Seconds To Mars – 14 de marzo – Teatro Caupolicán. Entradas en Puntoticket

– 14 de marzo – Teatro Caupolicán. Entradas en Puntoticket King Gizzard & The Lizard Wizard – 14 de marzo – Teatro Coliseo. Entradas en Puntoticket

– 14 de marzo – Teatro Coliseo. Entradas en Puntoticket Phoenix – 18 de marzo – Teatro Caupolicán. Entradas en Puntoticket

– 18 de marzo – Teatro Caupolicán. Entradas en Puntoticket Los Mesoneros – 18 de marzo – Teatro Coliseo. Entradas en Puntoticket

– 18 de marzo – Teatro Coliseo. Entradas en Puntoticket Saiko (ESP) + Face Brooklyn + Aqua VS – 19 de marzo – Teatro Coliseo. Entradas en Puntoticket

¿Cuándo comienza la venta de entradas?

La venta de entradas para los sideshows de Lollapalooza Chile 2024 comienza este martes 23 de enero al medio día.

