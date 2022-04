La sensible confesión de Sigrid Alegría tras su adicción a la cocaína: “Consumía para no engordar”

Recientemente, Sigrid Alegría recordó el oscuro periodo en que fue adicta a la cocaína y reveló las razones que motivaron el consumo de esta droga.

Cabe recordar que en 2007 la actriz protagonizó un grave accidente automovilístico, año en que se encontraba en rehabilitación e iba a ser dada de alta.

“Yo ya había hecho un año de terapia de rehabilitación en cocaína, me estaban dando de alta”, explicó en Canal 13.

Tras ser consultada, la actriz de 47 años actualmente reveló que comenzó a consumir “desde que empecé a exigirme ser lo más flaca posible para seguir con la pega”.

“Me mantenía flaca con energía y me servía, me funcionaba”, detalló y enfatizó en que “no consumía para carretear, no era social, lo consumía para no engordar”.

“Aparte me sirvió mucho para enfrentar todas las guerrillas dentro de la fama y de la tele, de la belleza… la competencia con mis compañeras, con las otras actrices, con los hombres, que las actrices éramos todas regaladas (…) empezaban a manipularte con tus contratos, que las actrices te escondían la ropa… Era heavy”, continuó.

“Había que echarle para adelante porque no solo me permitía no comer y tener energía, sino que además me hacía insensible. No me importaba no tener amigas dentro del camarín”, confesó Alegría, quien también dijo que lo hizo diariamente durante 6 años. “Estuve así mucho rato y después ya me empecé a enfermar… me empecé a hinchar, yo estaba teniendo el efecto contrario”.