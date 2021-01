La actriz chilena Sigrid Alegría contó cómo fue que conoció a su pololo, el humorista Francisco Germain.

Germain (32) se ha hecho conocido gracias a sus rutinas de stand-up y por Faramalla, su popular canal de YouTube. Además, es parte del Proyecto 1500, una miniserie de ficción que reúne a conocidos actores y donde Alegría participó.

¿Cómo terminaron siendo pareja? Según ellos mismos contaron, se conocieron en el cumpleaños de un conocido.

“El cumpleañero había subido un video a su Instagram con el Pancho y le yo hice un comentario a ese video”, contó Sigrid en Síganme los Buenos, el late de Julio César Rodríguez.

La actriz comentó que le hizo una broma por Instagram y que Germain no supo cómo responder.

“Yo le hice un comentario: ‘Ya, ¿y la gente tartamuda es más mala?’, porque el video se trataba de mala gente. ‘¿La gente tartamuda es más mala?’”, dijo Alegría.

Según contó, cuando llegó al cumpleaños, Germain se presentó y le dijo: “Hola, soy el tartamudo. Y yo ¡¿Qué?! ¿What?’. Si era un comentario más no más, po, y me lo recuerda”.

“Yo siendo relativamente fan de la Sigrid, no era el primer comentario que esperaba recibir”, dijo riendo Germain.

La actriz admitió que no conocía el trabajo de Germain, pero que esa noche se rio mucho, incluso les cerraron el local en donde estaban celebrando por lo que se quedaron conversando en la vereda.

“Nos reímos mucho, hacía rato que no lloraba de la risa. No me había pasado en mucho tiempo”, afirmó Alegría.

“Me gustó más porque ni siquiera me pidió el teléfono ni nada de eso. Nada. ‘Fue un placer conocerte’. Y así pasaron meses y nos volvimos a encontrar y nos seguimos riendo… (La risa) Es lo más sexy que hay. Amor a primera risa”, concluyó Alegría.