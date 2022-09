“Tengo que tener esa fantasía”: Sigrid Alegría entregó detalles de por qué se define como demisexual

La noche de este viernes, Chilevisión emitió un nuevo capítulo del programa Podemos Hablar, esta vez conducido por Julio César Rodríguez. En el encuentro se reunieron el ex futbolista profesional, Johnny Herrera; la modelo Steffi Méndez; el vocalista de Noche de Brujas, Kanela, y la actriz, Sigrid Alegría.

En la instancia, una de las invitadas, habló sobre sus anécdotas personales, pero también sobre temas íntimos sobre su sexualidad.

Hace un tiempo la actriz reveló que es demisexual, lo que generó revuelo en las redes sociales e incluso muchas dudas por desconocer su significado. “Me gusta una persona que tenga ese mismo compromiso que yo, porque si no, nos vamos a desencontrar y vamos a pelear”, explicó en esa oportunidad.

Ahora, en PH, volvió a referirse al tema, detallando por qué decidió definirse como demisexual tras una pregunta de JC Rodríguez.

“Significa tener relaciones sexuales si es que tu corazoncito está comprometido, si hay emociones de por medio, si te pasan maripositas, cositas lindas”, le explicó la actriz al animador.

Además agregó que lo que necesita es que “pasen esas cosas, si no, no, y lo he intentado. Me tiene que gustar, le tengo que querer, tengo que tener esa fantasía de un más allá. Si no, no me prendo”, contó Sigrid.

Finalmente, Julio César le preguntó a Sigrid si está definición está relacionada con su orientación sexual. “Hasta el momento no me ha pasado en el mundo homosexual, no me niego”, aseguró.