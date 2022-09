Sigrid Alegría y lo mejor de estar con una pareja menor que ella: “Con gente más grande me aburro un poco”

Sigrid Alegría fue una de las invitadas en Podemos Hablar de Chilevisión, donde fue consultada por sus relaciones con hombres menores que ella.

“¿Qué es lo mejor de estar con una pareja menor?”, le preguntó Julio Cesar Rodríguez cuando la actriz pasó por el check in del estudio.

“Siento que hay una energía que aún viene con cosas por hacer, con proyectos”, comenzó explicando la intérprete, quien en la instancia también habló sobre su decisión de haberse declarado demisexual.

Asimismo, agregó que “son personas que se están moviendo, atrapando oportunidades y eso me gusta. Me es cómodo, me entretengo, me hace reír, es más rápido, es más simple, más moderno”.

Y entre broma también declaró que “con gente más grande me aburro un poco“.

Sobre la demisexualidad, reiteró que “significa tener relaciones sexuales si es que tu corazoncito está comprometido, si hay emociones de por medio, si te pasan maripositas, cositas lindas”.