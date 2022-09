Sigrid Alegría detalló amenazas de Pedro Pool: “Dice que hay que mandarnos sicarios a todos”

La noche de ayer viernes, en un nuevo capítulo de Podemos Hablar, la actriz Sigrid Alegría contó a Julio César y los otros invitados que ha recibió amenazas de muerte hace algunas semanas y que se han vuelto algo habitual en redes.

En el programa de Chilevisión, la artista comentó que siempre le envían mensajes diciendo “me van a robar a mis hijos, que me van a quemar la casa, que me matan una vez a la semana porque me doy la libertad de expresarme”.

Además, agregó que tras hacer pública su tendencia política y mostrar apoyo a algunos partidos durante las elecciones, eso le dio cabida a que estas personas anónimas -y también conocidas- lo utilizaran en su contra para hostigarla.

“Viene de la mano con la política. En Chile es tabú hablar de política, no se acepta y se vuelve muy normal recibir muchas agresiones. Es un riesgo, antes lo era con las religiones, con el fútbol, son pasiones tan grandes que vienen con muchos enemigos de la mano. A tal punto que te amenazan con quitarte la vida o herirte”, aseguró.

Tras la intervención, el animador del espacio, Julio César Rodríguez, le preguntó si esas amenazas que había recibido eran por parte de un empresario del sur. “Sí, por Pool”, contestó la actriz.

Finalmente, sostuvo que él la “usa para empezar a hablar, de los artistas que somos todos de izquierda. Dice que hay que mandarnos sicarios a todos para que aprendamos, y no hay consecuencias”.

Vale recordar que a fines de julio pasado la actriz había apuntado al empresario a través de su cuenta de Instagram, donde afirmó que “este señor me amenaza de muerte, por ser de izquierda. A mí y a mis compañeros de trabajo, y no pasa nada. Pero romper un torniquete es un delito que se paga con cárcel? (sic)”.