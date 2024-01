¡Sigue una semana más! Este es la última famosa inmune en Top Chef VIP

Un especial y tenso capítulo se vivió en Top Chef VIP, donde los participantes están cada día más enfocados para entregar lo mejor de sí en la cocina con el objetivo de sorprender con sus platos a los exigentes chefs y ganarse la apetecida inmunidad.

No obstante, Sergi Arola, Fernanda Fuentes y Benjamín Nast no han dudado en mostrar su lado más rígido cuando un plato no tiene los estándares mínimos para superar en las competencias que se están llevando adelante en el estelar de Chilevisión.

Sin embargo, cuando los famosos logran hacer una preparación digna para sorprender, su esfuerzo es recompensado con el mérito que se merecen: quedarse una semana más en competencia.

Este es la última famosa que se quedó con la inmunidad Top Chef VIP

Tras poner a prueba sus conocimientos y las habilidades culinarias de los participantes, los chefs tomaron la determinación de escoger a la última persona que asegura su permanencia una semana más en Top Chef VIP.

Por ello, de manera unánime entre los expertos en la cocina, eligieron a Jennifer Galvarini, conocida como la Pincoya, para que continúe por siete días.

Por ello, la finalista de Gran Hermano Chile queda libre de irse del estelar de Chilevisión por ahora y no se unirá a Belén Mora y Trinidad Cerda como las nominadas para eliminación.

