Como un reencuentro amoroso se podría definir lo que están viviendo Silvina Varas y Maxi Ferres, tras compartir en el reality Doble Tentación en 2017 y que ahora están saliendo tras un inesperado suceso.

En entrevista con Las Últimas Noticias, ambos relataron cómo empezaron a darse una oportunidad, aunque aclararon que “no estamos pololeando” y que solamente la están “pasando bien”.

La historia inició a fines de febrero, cuando su ex compañero Bruno Zaretti los citó para hacer una sesión de fotos, donde ambos estuvieron semi desnudos para promocionar la marca de ropa del brasileño.

Ferres relató que en dicha campaña “fue el primer acercamiento. Yo hace mucho que no me juntaba con Silvi, pero estas fotos fueron bien hot y tuvimos mucha conexión. Tenemos mucha onda, pero no estamos pololeando. Lo estamos pasando bien, nos estamos divirtiendo”.

“Es muy loco, porque por lo general las historias de reality no funcionan para nada y ahora nos estamos conociendo de vuelta, porque todo es muy distinto. Hay una diferencia entre la Silvi que conocí en el reality y esta de ahora, mucho más madura”, agregó.

En tanto, Varas admitió que con el trasandino “tenemos mucha química. Vamos tranqui, estamos conociéndonos fuera de las cámaras, porque todo es muy distinto. Lo estamos pasando muy bien y Maxi es un encanto”.

La joven insistió en que “hoy soy otra persona” respecto a su etapa en el reality. “Creo que Maxi se dio cuenta, por eso lo estamos disfrutando. Él está igual de rico, jaja. Siempre ha sido sencillo, simpático y divertido, acá la que cambió sustancialmente fui yo, porque estaba pegada con mi ex (Ignacio Lastra)”.

Consultada sobre si cree que Zaretti intentó que se juntara con Ferres, Silvina señaló que “creo que fue un plan macabro. Algo tenía maquinado”.