“Mi familia no es una dinastía”: Simón Pesutic enfrentó las eternas críticas que recibe por ser hijo de destacado actor

Simón Pesutic enfrentó una de las críticas que más se repite en su vida: El hecho de ser hijo de un conocido actor nacional, Mauricio Pesutic.

El intérprete abordó, en conversación con Cadena Nacional de Vía X, los comentarios que recibe a diario sobre un supuesto pituto para llegar a donde está.

“Llevo más de una década en esto, entonces, cada vez menos, hace mucho tiempo que no me preguntan por él”, señaló el joven.

Ante los comentarios de quienes aseguran que actúa en teleseries debido a que es hijo de su padre, Pesutic indicó que “es un tema complejo”.

“Es difícil explicarle a la gente que un actor no está involucrado en la toma de decisiones de algo, mi familia no es una dinastía, es mi papá y yo”, explicó.

“Yo no vengo de una familia de actores, mi mamá no es actriz, mis abuelos tampoco, por lo tanto, no hay una especie de cuna que me haya cobijado por mucho tiempo y que esté cuidada por muchas personas”, indicó.

“Hay algo que siempre me ha resonado particularmente, cuando uno es hijo, hermano o tiene un tío, de una persona que es medianamente pública o célebre, uno inmediatamente para la opinión pública está invalidado de todo”, lamentó.