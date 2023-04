Actor Simón Pesutic cumple uno de sus grandes sueños fuera de la TV: “Un pedacito poco conocido de mí”

El actor Simón Pesutic, conocido por sus papeles en varias teleseries nacionales, sorprendió a sus seguidores al revelar una nueva y desconocida faceta artística: la poesía.

A través de redes sociales, el intérprete de 29 años anunció el lanzamiento de “Palabras Marchitas”, su primer libro que incluye más de 100 poemas escritos de su puño y letra.

La relación del joven con la poesía se remonta a sus 15 años de edad aproximadamente, cuando de manera intuitiva e influenciado por algunos autores como Claudio Bertoni, Jorge Teillier, Alejandra Pizarnik y Charles Bukowski, entre otros, comenzó a hilvanar sus primeros versos.

Desde entonces, Pesutic inició un silencioso camino de poeta que, finalmente, logró concretarse esta semana con la publicación de su primer trabajo literario de la mano de la editorial independiente Otros Libros.

“Un pedacito poco conocido de mí”

Por medio de su cuenta de Instagram, Simón Pesutic informó que su libro ya se encuentra a la venta en librerías del país y, a su vez, explicó la importancia que tiene esta publicación para su vida.

“Hoy sale al mundo, un pedacito poco conocido de mí. Ya no más tímido, pero sí; íntimo”, partió diciendo el artista, quien además indicó que se trata de un proyecto “en el que he trabajado dedicada y delicadamente durante años”.

“Aquí habita y navega mi sensibilidad. Mis fantasías. Mis narrativas. Mi imaginario. Mi honestidad. Mi manera de ser, y padecer el mundo que me ha rodeado. Un poemario en el que descansa la vulnerabilidad que me acompaña y me duele, pero me hace sentir vivo“, señaló.

Asimismo, expresó que “Palabras Marchitas” es su primer proyecto personal donde “se expresa parte importante de la bulimia de mi ego. Un pequeño salto al vacío, que asumo con la valentía que significa exponerme íntimamente. Ha sido un proceso largo, un viaje a todas luces, identitario“.

“Haber escrito un libro, no me convierte en escritor, y que contenga poesía, mucho menos en poeta. Tampoco es esa mi pretensión. Sólo espero que quién lo lea, pueda hacerlo sin prejuicios y vibrar con lo que ahí está escrito”, agregó.

Finalmente, reconoció que “muy probablemente no viva de este libro, pero sin lugar a dudas, este libro me ha dado vida“.