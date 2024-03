Simply Red anunció regreso a Chile: Revisa fecha, lugar y cuándo será la venta de entradas

La banda británica Simply Red anunció su regreso a Chile con formación original para celebrar sus 40 años de historia.

El grupo liderado por Mick Hucknall interpretará los mayores éxitos que han marcado su carrera, desde su disco debut Picture Book (1985) hasta su último trabajo Time (2023).

Se trata de una de las bandas británicas más queridas en territorio nacional, especialmente tras su icónico concierto en el Festival de Viña del Mar 2009.

El carisma y virtuosismo de Hucknall conquistaron al público chileno, tanto así que después han llenado dos Movistar Arena en el marco de giras mundiales.

¿Cuándo y dónde se presenta Simply Red en Chile?

Los autores de clásicos como Stars y If You Don’t Know Me by Now regresarán a Chile el 7 de marzo de 2025, en el marco de su “40th Anniversary Tour”.

El concierto se llevará a cabo en Movistar Arena y las entradas en preventa estarán disponibles en PuntoTicket con un 20% de descuento con todo medio de pago, los días 11 de marzo (desde las 11:00 horas) y 12 de marzo de 2024, hasta agotar stock del 30% de la capacidad total del recinto

La venta general en tanto, comenzará el 13 de marzo a las 11:00 horas, sin descuentos.

Valor de entradas de Simply Red en Chile

Preventa:

Tribuna: $23.200 más cargo por servicio.

Platea Alta Numerada: $47.200 más cargo por servicio.

Cancha General de Pie: $55.200 más cargo por servicio.

Platea Baja Numerada: $111.200 más cargo por servicio.

Platea Baja Preferencial Numerada: $135.200 más cargo por servicio.

Cancha Frontal de Pie: $127.200 más cargo por servicio.

Silla de Ruedas: $47.200 más cargo por servicio.

Acompañante Silla de Ruedas: $47.200 más cargo por servicio.

Valores en venta general:

Tribuna: $29.000 más cargo por servicio.

Platea Alta Numerada: $59.000 más cargo por servicio.

Cancha General de Pie: $69.000 más cargo por servicio.

Platea Baja Numerada: $139.000 más cargo por servicio.

Platea Baja Preferencial Numerada: $169.000 más cargo por servicio.

Cancha Frontal de Pie: $159.000 más cargo por servicio.

Silla de Ruedas: $59.000 más cargo por servicio.

Acompañante Silla de Ruedas: $59.000 más cargo por servicio.

