Sindicato de actores de Hollywood puso fin a huelga tras 118 días: Esto consiguieron

“Strike is over”. Así anunció el sindicato de actores de Hollywood el fin de la huelga de 118 días que los mantuvo en una paralización total y con cientos de piquetes manifestándose en las calles exigiendo mejoras laborales.

La noticia la dio a conocer en horas de la noche el Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA, por sus siglas en inglés) y el fin de la paralización se concretó oficialmente a las 00:01 horas, hora local, de este jueves 9 de noviembre.

En un comunciado compartido en redes sociales, y tras semanas de intensas negociaciones, se informó que el Comité Teatral de SAG-AFTRA aprobó de manera unánime un acuerdo tentativo con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP, en inglés).

Según indicaron, en un contrato “valorado en más de mil millones de dólares” se logró un acuerdo “de alcance extraordinario que incluye aumentos de compensación mínima ‘superiores al patrón’, disposiciones sin precedentes para el consentimiento y la compensación que protegerá a los miembros de la amenaza de la Inteligencia Artificial (IA), y por primera vez establece un bono de participación en streaming“.

Además, anunciaron que hubo mejoras en pensiones y salud, ámbitos que aumentaron “sustancialmente”. “El acuerdo incluye numerosas mejoras para múltiples categorías, incluidas las de gran tamaño, aumentos de compensación para los artistas de fondo y disposiciones contractuales críticas que protegen a comunidades diversas”, detallaron.

“Hemos llegado a un contrato que permitirá a los miembros de SAG-AFTRA de todas las categorías construir carreras sostenibles. Muchos miles de artistas, ahora y en el futuro, se beneficiarán de este trabajo”, fue parte de lo que se informó.

THE #SagAftraStrike IS OVER.

🧵 Thread below. pic.twitter.com/KDTl9uKBRt

— SAG-AFTRA (@sagaftra) November 9, 2023