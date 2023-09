Síndrome de la persona rígida: ¿Qué es y qué síntomas tiene la enfermedad que afecta a Céline Dion?

Desde el año 2022, la cantante Céline Dion comunicó a través de sus redes sociales que padece el síndrome de la persona rígida, enfermedad que afecta principalmente el sistema nervioso central.

En el video publicado en Instagram por la artista, detalló alguno de los síntomas que sufre debido a la enfermedad viéndose afectadas, entre otros órganos, sus cuerdas vocales.

Esta situación llevó a interprete de “My Heart Will Go On” a cancelar su gira por Europa 2024: “He tenido problemas de salud durante mucho tiempo y no es fácil para mí lidiar con ello. Estoy muy triste de decir que no estaré lista para comenzar mi gira europea de nuevo en febrero“, comunicó Celine en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Céline Dion (@celinedion)

Recientemente Claudette Dion, hermana de la cantante, entregó detalles a la revista Hello acerca del estado de salud de Celine: “Es una enfermedad de la que sabemos muy poco”

“Hay espasmos, son imposibles de controlar. ¿Sabes quiénes suelen saltar por la noche debido a un calambre en la pierna o en la pantorrilla? Es un poco así, pero en todos los músculos”, expresó Claudette.

Además, admitió que como familia se sienten consternados entorno a la enfermedad que aún no tiene cura: “Es una enfermedad de la que sabemos muy poco (…) Hay poco que podamos hacer para apoyarla y aliviar su dolor”.

¿Qué es el síndrome de la persona rígida que afecta a Céline Dion?

El síndrome de la persona rígida en una enfermedad que afecta al sistema nervioso central, se caracteriza por episodios de rigidez y espasmos musculares en el tronco, brazos y piernas, de acuerdo al Centro de información para enfermedades raras y genéticas de Estados Unidos.

Se trata de una enfermedad autoinmune, donde el sistema inmune ataca al propio sistema nervioso central, es decir, el cerebro y la medula espinal.

Esta enfermedad afecta en su mayoría a mujeres que hombres, que se encuentran entre su 30 y 60 años.

Síntomas

Los síntomas que puede presentar un paciente con el síndrome de la persona rígida son:

Posturas anormales tales como encorvarse sobre sí mismo

tales como encorvarse sobre sí mismo Episodios de rigidez muscular y espasmos debido a sensibilidad aumentada al ruido y tacto.

debido a sensibilidad aumentada al ruido y tacto. Caídas debido a los espasmos y la rigidez muscular.

debido a los espasmos y la rigidez muscular. Parálisis cerebral.

cerebral. Epilepsia.

Tratamiento

Esta enfermedad no tiene cura y su tratamiento es en base a relajantes musculares, que tienen el objetivo de reducir la rigidez en las distintas zonas que puedan estar afectadas.

Pronóstico

El pronóstico es variable en cada persona que padece la enfermedad, lo que dependerá la severidad de los síntomas.

Conforme avanza la enfermedad puede producirse una ruptura muscular y ósea, problemas en la deglución o hasta en la respiración en los casos más graves.

Síguenos en