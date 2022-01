La reconocida cantante noventera de 55 años, Sinéad O’Connor, compartió en su cuenta de Twitter que se dirigía al hospital durante la noche de este jueves para recibir atención psicológica. Antes de este mensaje, O’Connor había posteado una serie de tweets demostrando sus intenciones de quitarse la vida.

“He decidido seguir a mi hijo. No tiene sentido vivir sin él. Todo lo que toco, lo arruino. Solo me quedé por él. Y ahora se ha ido”, escribió en una cuenta de Twitter no verificada vinculada a su perfil oficial.

Luego de desatar la alarma entre sus fans, la artista continuó el hilo disculpándose por sus publicaciones anteriores. En estos tweets aseguró que se encontraba buscando atención médica.

“Lo siento. No debí haber dicho eso. Ahora estoy con la policía de camino al hospital. Lamento haberlos molestado a todos”, publicó. Y agregó: “Estoy perdida sin mi hijo y me odio a mí misma. El hospital ayudará por un tiempo. Pero voy a encontrar a Shane. Esto es solo un retraso”.

Las muerte de su hijo

La compañía representante de la cantante señaló que el cuerpo de su fallecido hijo Shane (17) fue descubierto el pasado 7 de enero tras estar una semana desaparecido.

Tras la desaparición del joven, la cantante irlandesa publicó recurrentemente en redes sociales mensajes para que su hijo se pusiera en contacto con ella o la familia: “Shane, tu vida es preciosa. Dios no cinceló esa hermosa sonrisa en tu hermoso rostro por nada”, manifestó a través de Twitter.

En la misma red social, Sinéad O’Connor confirmó el deceso de Shane: “Mi hermoso hijo, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, la luz de mi vida decidió terminar su lucha terrenal hoy y ahora está con Dios. Que descanse en paz y que nadie siga su ejemplo. Mi bebé. Te amo tanto”.