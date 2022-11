“Sita Jeannette” mostró su orgullo tras examen de grado de su hija: “Es una meta que esperamos tantos años”

Una importante celebración tuvo la modelo nacional Jeannette Moenne-Loccoz, conocida popularmente como “sita Jeannette”, durante la época en la que participó en el programa “Morandé con Compañía”.

La actual productora de televisión festejó que su hija, María José Palau (24), aprobó su examen final de odontología con un 6,8, carrera que estudió en la Universidad del Desarrollo.

El gran logro de la joven se dio el viernes pasado, momento subido al Instagram de su madre, el cual se llenó de likes y comentarios de felicitaciones en pocas horas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jeannette Moenne-l (@jeannettemoennel)

“Cumplió un sueño”

En conversación con Las Últimas Noticias, Moenne-Loccoz reveló que su hija no les permitió entrar al examen oral, por lo que debió pasar esos tensos momentos afuera de la sala.

“Estábamos todos los papás histéricos esperando afuera. Cuando ella salió a buscarme le vi cara de tranquilidad. Dieron la nota y fue…olvídate, algo tan merecido. Recuerdo que los primeros años de su carrera tuvo unos ramos difíciles como anatomía. Yo la ayudaba y no entendía cómo entraba todo en una cabeza (…) Nunca se echó un ramo”, dijo.

La modelo no ocultó su orgullo y recalcó que “es maravilloso este momento. Es una meta que esperamos tantos años. La Jose se esforzó tanto, cumplió su sueño porque de chica siempre quiso estudiar esto y es súper enfocada”.

“Yo estoy demasiado contenta. Ahora viene la titulación en diciembre, ahí para mí serán otros lagrimones verla con el título y para ella buscar pega y después estudiar alguna especialidad”, agregó.

María José Palau hizo su internado en el Hospital Padre Hurtado de San Ramón, donde reveló que “aprendí muchísimas cosas. El examen oral fue el viernes, primero fue una presentación de un informe de mi internado y exponer un caso que nos tocó a mí y mi pololo (Diego Henríquez), que ha sido súper partner y que casualmente nos tocó juntos”.

Respecto a si esperaba una nota tan alta, la joven admitió que “la verdad no, fui con lo mejor que se podía dar y chao. Igual nos preparamos harto (…) Mi mamá estaba chocha. Cuando me dieron la nota, las dos nos pusimos a llorar. Ella tomaba fotos con el celular, me llevó flores y chocolates. Estaba demasiado feliz igual que yo”.