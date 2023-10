Skar confesó que ha seguido cada momento de Jorge en GH: “Te he visto peleando, te he visto llorando”

“Te he visto peleando, te he visto llorando, te he visto renunciando, te he visto alharaqueando, mañoseando…”, así comenzó Skarlett Labra a relatar cada uno de los episodios que ha vivido Jorge Aldoney al interior de Gran Hermano Chile. Incluso mencionó que había llorado por ella, a lo que él respondió que era correcto. Además recordaron el momento en que Jorge quiso abandonar el reality.