¡Quedó en evidencia! Skarleth aleonó a Trini a lanzar polémica frase al abandonar casa de Gran Hermano

Trinidad Cerda se convirtió en la octava eliminada de Gran Hermano Chile, batiendo un récord de votaciones al obtener el 94% de las preferencias y superando la marca que dejó Viviana Acevedo.

La tripulante de cabina no logró convencer al público y abandonó la casa-estudio frente a una compleja placa junto a Jennifer Galvarini y Constanza Capelli, con quienes protagonizó varias polémicas en los últimos días.

“Es como surreal, no creo que me vaya a ir, ha pasado mucho. Estoy tranquila, los quiero demasiado. Cometí un error cuando entré y fue pensar que había encontrado a una amiga, y en verdad encontré a varios más”, señaló Cerda durante el estelar en vivo.

En ese sentido, la ex jugadora aseguró que “estoy feliz y asustada, porque no sé qué hay detrás de esa puerta, no tengo idea qué va a pasar ahora. Tengo un presentimiento y es que todo va a estar bien, mucha paciencia y garra para los chiquillos. Me voy con toda la esperanza y la fe, escuchando al corazón”.

Skarleth aleonó a Trini en su despedida

Luego de dialogar con Diana Bolocco y Julio César Rodríguez, Trinidad enfrentó a Pincoya con duros descalificativos. “No me toques, no me toques nunca más, guarén… asquerosa”, apuntó.

Posteriormente, la oriunda de Chiloé arremetió recordando el paso de Sebastián Ramírez y su relación con Constanza. “Y tú, hay que el amor y le querías quitar el novio a tu amiga, hueo… cochina“, señaló.

“Mala persona, ándate nomás, parece que la manada se está desarmando, la gente ve todo. Mala amiga, mala persona”, remató.

Este conflicto se extendió hasta el último segundo de Trini en la casa, ya que al despedirse de sus compañeros lanzó la frase “esto va para vos, fea y fome”, sin especificar a quién se refería.

Sin embargo, las cámaras dejaron en evidencia que Skarleth Labra fue quien aleonó a la ex participante a expresar esos dichos. “Di lo tuyo”, señaló la joven de 18 años para luego modular las palabras “fea y fome”.

Revisa el momento acá:

Síguenos en