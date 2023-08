Skarleth y Alessia lloraron de la risa con inusual talento en el sauna: “Una especie nunca antes vista”

Sabemos que las y los jugadores de Gran Hermano Chile se las ingenian para matar las horas dentro de la casa-estudio, ya que no tienen acceso a ningún elemento que les permita distraerse ni menos aparatos electrónicos. Por lo mismo, Alessia y Skarleth protagonizaron un gracioso momento que puede evidenciar su… ¿ingenio? Las cámaras del patio las captaron haciendo unas divertidas muecas en los vidrios del sauna. De hecho, la ex The Voice fue quien le enseñó a su compañera cómo hacer las mejores caras chistosas: “Que se infle todo tu hocico”, le dijo entre risas. Posteriormente, Jorge y Hans se sumaron a la dinámica, sacando carcajadas por su extraña apariencia. “Una especie nunca antes vista”, bromeó Skarleth.