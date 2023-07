“No es tu culpa”: La razón por la que Skarleth colapsó y estalló en llanto en Gran Hermano Chile

Este jueves, los participantes de Gran Hermano Chile deben enfrentar una nueva prueba de supermercado, la cual se extenderá durante 24 horas.

¿De qué se trata? Hay tres totem luminosos en diferentes áreas de la casa-estudio.

En un comunicado se informó que los participantes tienen solo segundos para identificar el totem activo y desactivarlo presionando los pulsadores hasta que vuelva a la luz azul.

En caso que un integrante no llegue a tiempo, se computará un error, al igual que si se suelta el pulsador.

El llanto de Skarleth

En ese contexto, Skarleth Labra colpasó al no poder alcanzar a llegar al totem, provocando su llanto.

“Pero por qué no me decían ‘corre’. ¿Por qué no nos avisan”, cuestionó la joven, refiriéndose a sus compañeros que estaban frente a la pantalla donde se ve quiénes deben correr.

“Corriste como una máquina, de verdad que no es tu culpa”, la consoló Lucas, sin embargo, ella no pudo contener el llanto, por lo que la mayoría de sus compañeros y compañeras corrieron a consolarla.

“Me pongo nerviosa”, confesó ya más calmada.