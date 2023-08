¿Qué le dijo? Skarleth quedó afectada tras “picante” estrategia de Coni en cara a cara

Fue una mañana intensa en la casa de Gran Hermano. Los jugadores encendieron las polémicas y se dijeron de todo en una nueva dinámica de cara a cara.

Al menos así fue el caso de la nominación de Constanza Capelli, quien, tras un directo comentario, nominó a Skarleth Labra a que se sentara en el trono para poder dar los argumentos de su elección.

Tras una risa burlona, la jugadora fue interpelada por Rubén quien pidió que se la jugara y nominara sin censura alguna a un jugador.

“No, yo no estoy ni ahí”, mencionó la bailarina profesional quien pensó durante unos segundos su respuesta.

¿Qué pasó entre Coni y Skarleth?

“Sacaría una persona que era la Trini”, comenzó diciendo la joven de 27 años, dejando claro que no la sentaría en el trono.

Esta elección, Coni la habría tomado, ya que “no quiero tener más problemas con ella porque no me interesa”.

Tras esto, la bailarina comentó que su elegida en este cara a cara es Skarleth, ante la sorpresa de los demás jugadores. “Yo elijo esta semana a Skarleth para sacarle la careta”, mencionó Coni.

Ante la primera mención dirigida hacia Trinidad, la interpelada mencionó que “no me podría importar menos”.

Lo que se dijeron, y todos los demás detalles de este conflicto, podrás verlo durante esta noche en un nuevo capítulo de Gran Hermano Chile, por las pantallas de Chilevisión y Chilevision.cl.

