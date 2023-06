“Te he aguantado caleta”: Skarleth estalló con Jennifer y la encaró por comentarios sobre Pailita

Mientras lavaban la loza, cuando ya eran pasadas las 1 de la madrugada de este miércoles, Skarleth Labra le rayó la cancha a Jennifer Galvarini tras un comentario del cual poco se supo en Gran Hermano Chile.

Y es que a pesar de que ambas estaban haciendo este aseo en la cocina, se escucha que la denominada Pincoya Sin Glamour comenzó a pedirle disculpas a su compañera.

“Si te hice sentir mal, de verdad te lo digo, disculpa”, le dijo, sin entrar en detalles respecto del origen del conflicto.

Sin embargo, la joven bailarina se mostró reacia a estas palabras, acusando a la chilota de que “tuviste tiempo para retractarte de las cosas que dijiste y no dijiste nada. Solamente me miraste y lo confirmaste, así que de verdad estas cosas no las transo“.

Ya molesta con la situación, Skarleth zanjó la pelea con esta frase: “Te he aguantado caleta de cosas, cosas que ni siquiera me debería aguantar las he tomado a risa ¿y tú me haces eso? Y no es por hacer show, pero de verdad me molestó caleta lo que hiciste“.

Las disculpas se reiteraron por parte de Jennifer, confesando que no se acordaba de lo que era acusada. Todo esto, mientras Skarleth se alejó en silencio y fue consolada por algunas de sus compañeras.

¿Cuál es el contexto?

Fanáticos del reality más famoso del planeta, lograron captar este momento y explicar a qué se debía la tensión.

De hecho, fue el propio Hans quien reveló el motivo detrás del enojo de Skarleth, asegurando que fue por supuestas burlas de Jennifer hacia ella en alusión a su ex pareja, Pailita.

Conversando con la oriunda de Chiloé, el joven le dijo que la bailarina le había contado que todo fue “porque usted había sacado algo del ex, como que había empezado a cantar canciones”.

“Es que eso es lo que no me acuerdo (…) no es mi problema. Paren su hue…, o sea ¿ya nadie puede cantar una canción? No, lo siento”, respondió Jennifer.

Como era de esperarse, los televidentes y quienes siguen a los jugadores 24/7 a través de PlutoTV, no dudaron en reaccionar ante la actitud de Skarleth.

Hubo muchos que destacaron sus palabras, sobre todo por “defenderse sola” y alzar la voz sobre algo que provocó su molestia.

Revisa las reacciones a continuación:

Mientras todos dormían La Pincoya se fue con todo contra Skarleth, y Hanz contó el motivo del enojo de ella, y esta fue la reacción de La Pincoya. Mientras más pasan las horas aumenta la tensión en GH.#GranHermanoCHV #GranHermanoChile #Skarleth pic.twitter.com/yaoxygY8Wb — GH (@Grnhermanocl) June 28, 2023

cuando no necesitar dar lastima al resto y te defiendes sola, sin que te importe que el resto se de cuenta, es una reina y lo demuestra de nuevo #GranHermanoCHV pic.twitter.com/uYLSz22gMX — ‎⟡ (@camilasanh) June 28, 2023

“te he aguantado caleta de cosas, cosas que ni siquiera me debería aguantar, las he tomado a risa y después tú me haces eso” ESO SKARLETH, QUE NADIE TE PASE A LLEVAR !!! #GranHermanoCHV pic.twitter.com/aDnGldwM0H — vale (@jklostars) June 28, 2023