Skarleth enojada con Coni por defender a Pincoya en nominación: “Pero cuando hablamos de los traumas de ella…”

Las nuevas reglas en Gran Hermano Chile por el liderazgo de dos jugadores, dejaron a Jennifer en la placa de nominación de esta semana. Una situación que provocó un breve altercado en la casa-estudio, ya que Skarleth nuevamente encaró a su compañera por las supuestas “burlas” a su otrora relación con Pailita. Por su parte, la chilota se encargó de desenmascarar la situación y tachó a un grupo de personas como “demonias”. Esto generó comentarios posteriores; de hecho, Fran, Vivi, Alessia y Skarleth se rieron de esto y repasaron a Pincoya. Pero eso no terminó ahí, ya que Skarleth también dio a conocer su molestia con Coni, asegurando que “se ha acercado más, encuentro que está más simpática y está siendo más transparente, pero siento que es injusto que minimice mis sentimientos por las cosas que me hace la Pincoya. Pero cuando hablamos de los traumas de ella…”, ironizó, acusando que la ex bailarina “le bajó el perfil a lo que hizo” Galvarini.