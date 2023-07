“Está bloqueado”: Skarleth se sinceró por la relación que tuvo con Pailita

A pocas horas para que se cumplan tres semanas desde el estreno de Gran Hermano Chile, los participantes han realizado diversas actividades en conjunto. En esta ocasión, Skarleth sorprendió a sus compañeros tras compartir testimonio de su relación con Pailita.

Durante este domingo, la voz del encierro les solicitó a los jugadores de la casa-estudio dirigirse verbalmente a sus ex parejas. Sin dudas, todo/as esperaban las palabras de la joven de 18 años, quien se refirió al tiempo que compartió junto al Casti.

Empezó diciendo que a su ex le diría que “ahora, con estabilidad emocional, con una nueva pareja que me hace feliz, me da interés y cariño sin pedírselo, le diría que, a pesar que hubo cosas que no me gustaban y me hicieron mucho daño, que en el momento tampoco entendía el por qué de algunas cosas, decía ‘por qué me está haciendo esto’, pero que crecí emocionalmente y maduré un poco“.

En ese sentido, reflexionó y le agradeció porque “las experiencias nos hacen crecer. A veces necesitamos que algo nos produzca un daño para sanar nuestro corazón un poquito más”. Además, le deseó mucha felicidad y éxito, ya que, “a pesar de todo, no es una mala persona, se merece ser feliz y una persona que le genere mucho amor”.

Luego de entregar su relato, los otros participantes le hicieron preguntas respecto al lazo afectivo que mantuvo con el intérprete de Na Na Na.

Frente a las interrogantes, Skarleth dejó en claro que no es la misma persona que en ese tiempo y que “floreció”. “Desde que terminé con esa persona (Pailita) sufrí mucho, no estaba bien emocionalmente, tenía mucha depresión, lloraba siempre. Siento que de verdad sané y puedo ser feliz sin pensar en él“, explicó.

En cuanto a las posibilidades de encontrárselo una vez que esté afuera del show televisivo, señaló que “sólo puedo arreglar las cosas con él y quedar en buena, pero no volvería con él. Quizás tenemos mucha química, pero a él le dura diez minutos”.

En la misma línea, reveló que mi “vida ya no basa en torno a él, se basa en torno a mí; si me metí al reality fue para limpiar mi nombre porque quedé muy mal afuera”.

Asimismo, argumentó que pese a tener su número telefónico, “está bloqueado” y que la última vez que se vieron fue en febrero de este año.

Finalmente, tras las palabras que utilizó para referirse a la polémico relación que tuvo con el oriundo de Punta Arenas, la que se hizo viral una vez que decidieron ponerle fin, recibió el aplauso de todos sus compañeros.

Revisa el momento aquí: