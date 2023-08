Skarleth indignada con Coni porque piensa que le hizo la fulminante: “Yo no la odio tanto”

“Ya fue ya, llegó el momento chiquillos”. De esa manera, Skarleth Labra afrontó el panorama que se le viene tras darse a conocer que recibió el voto fulminante por parte de uno de sus compañeros en Gran Hermano Chile.

La situación fue ampliamente comentada por la mencionada junto a Alessia, Jorge, Rubén y Francisca, quienes comenzaron a especular sobre lo que podría pasar en la próxima placa de nominación.

Sin embargo, la tiktoker no podía dejar de pensar en su situación e incluso no dudó en culpar a Constanza como la autora de esta votación.

“Es obvio que se van a concentrar los votos en mi, porque yo me peleé con ella (Coni) en vivo y después de eso la mandé a placa y la salvaron de segunda”, lanzó la joven participante.

Por tanto, en conclusión a sus pensamientos, aseguró que después de haber sido salvada dos veces de su nominación, ahora “la gente me está esperando” para ser eliminada.

Alessia en tanto intervino asegurando que “sí o sí la fulminante la hizo la Coni, porque ella siempre se ha mandando el comentario de que los que los salvan y nunca se han ido a placa, después la gente los está esperando”.

“Todavía no puedo creer que me hizo la fulminante”, agregó Skarleth, mientras que la ex The Voice acusó que con esta acción “se le cae todo el discurso de que para ella no todo es un juego y que ella no juega con las personas”.

“Mandar a alguien a placa y sin salvación, es porque tú quieres que la mina se vaya nomás (…) Aparte de todo, tení’ que odiar mucho a una persona para hacerle eso. Yo no se lo hubiese hecho a ella (…) Quizás sí le hubiese hecho la espontánea, pero no la fulminante, porque no la odio tanto“, cerró la joven nominada.

