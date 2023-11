Skarleth Labra sorprendió al vaticinar al futuro ganador de Gran Hermano Chile: “Obviamente…”

Tras su eliminación definitiva y haber quedado en el sexto lugar del podio de Gran Hermano Chile, Skarleth Labra conversó con Chilevisión y reveló quién cree que será el flamante ganador del reality.

Antes, la oriunda de Punta Arenas aseguró que se “sintió muy bien” y que fue una “bonita vuelta al programa”, pues señaló que completó varias “cosas que sintió que no había hecho”.

Entre ellas, según mencionó en la breve entrevista a bordo de un automóvil, estuvo haber maquillado a sus compañeros de la casa y haber resuelto sus sentimientos con Jorge Aldoney.

Consultada sobre su reacción al ser eliminada, además, Skarleth sostuvo que no estuvo sorprendida. Aunque sí, confesó que no esperaba llegar tan lejos: “La vez anterior me fui de número 12. Entonces, llegar a este punto de irme sexta, nunca lo pensé“.

Skarleth Labra por la final de Gran Hermano: “Creo que va a ser la Coni”

Finalmente, cuando le preguntaron sobre quién cree que va a ganar Gran Hermano, Labra fue bastante clara: “A mí me gustaría que sea Jorge, obviamente”, dijo antes de dar el nombre definitivo.

“Pero yo creo que va a ser la Coni”, reveló, dando a conocer, de esta forma, el nombre de la jugadora que cree se coronará como la ganadora del reality en su primera versión realizada en Chile.

