La tierna despedida de Skar entre lágrimas en Gran Hermano: “No lloren que me da penita”

Skarleth Labra se despidió de Gran Hermano Chile en una nueva jornada de eliminación, tras no recibir el apoyo suficiente del público.

Con un 18,31% de la votación, la joven de Punta Arenas dijo adiós a la casa más famosa del mundo y, entre lágrimas, declaró que esta salida no se siente igual a las anteriores.

“La primera vez que dejé esta casa sentí que muchas cosas me faltaron por hacer y sentía pena por eso”, sostuvo la ahora ex jugadora que inició una relación con Jorge Aldoney dentro del encierro.

“El público me dio la oportunidad de volver y la verdad es que ahora no me voy con esa sensación. Sentí que me faltó conectar con algunas personas, y ahora me voy con otra sensación totalmente distinta, por haber conectado con gente tan linda y haberlas conocido. Son muy lindas personas”, agregó.

“Los voy a extrañar mucho, se cierra esta etapa, aprendí mucho de este reality. Aprendí mucho de ustedes. No lloren que me da penita”, mencionó luego la puntarenense, que además agregó que “los voy a ver afuera, los voy a extrañar mucho, ya queda poquito”.

Skarleth dedicó palabras a su familia en su salida de GH

Tras estas emotivas palabras, la bailarina agradeció el apoyo del público y de su familia: “Quiero darle las gracias a la gente por haberme entregado tanto cariño todo este tiempo, su apoyo incondicional, de eso estoy muy agradecida”.

“Quiero agradecerle a mi mamá, por apoyarme todo este tiempo, por defenderme desde afuera, la amo”, agregó luego la joven. Skarleth aprovechó para agradecer a toda su familia, haciendo hincapié en que debía mencionarlos a todos, ya que, si no lo hacía, ellos se enojaban. Esto último, hizo reír tanto a los conductores del estelar como al público que estaba presente en el estudio.

Tras estas emotivas palabras, Jorge Aldoney extendió sus brazos para consolar a la joven, mientras esta se deshacía en llanto. Cabe señalar que tras la salida de la bailarina, solo restan Jorge, Constanza, Jennifer, Scarlette y Viviana.

