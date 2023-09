Skarleth Labra mostró el antes y después de su liposucción a horas de volver a Gran Hermano

Este miércoles, Skarleth Labra hará su esperado reingreso a Gran Hermano Chile. Y junto con renovar su maleta con prendas y accesorios para lucir en el encierro, también sorprendió al revelar que se sometió a un procedimiento estético.

A través de su cuenta de Instagram, la jugadora que volverá a la casa gracias al proceso de repechaje contó que hace dos semanas se realizó una liposucción en su abdomen.

“Muchas me han preguntado qué me hice y, bueno, me saqué un poquito de merengue“, escribió la oriunda de Punta Arenas en una publicación, donde aprovechó de bromear con la preparación que la caracterizó en el reality.

En el texto, detalló que se “ha sentido bien” y que está lista para retomar el juego. “Me encantó el resultado, ahora a cuidarme dentro de la casa de Gran Hermano”, añadió, puntualizando que todavía falta para ver los efectos finales de la cirugía.

A su vez, Labra también adjuntó un video en el que mostró el antes y el después. En las primeras imágenes del registro, aparece frente a una cámara mostrando su tren superior previo a su entrada al quirófano.

Segundos después, dio a conocer su abdomen posterior a la invervención y mostró la faja que está utilizando. Finalmente, dejó a todos sus seguidores y seguidoras boquiabiertas con una foto en bikini, luciendo con seguridad y confianza su radiante nuevo cuerpo.





Mira el video a continuación:

