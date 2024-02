El mea culpa de Skarleth Labra tras bullado quiebre con Pailita: “Me arrepiento”

Skarleth Labra se refirió a su ex relación con el cantante urbano Pailita en conversación con la Revista Sarah, donde reveló inéditos detalles sobre la bullada ruptura tras una osada sesión de fotos con su pareja actual, Jorge Aldoney.

Tras ser consultada por su vínculo con el artista, la ex Gran Hermano comenzó reflexionando sobre la intensidad con la que vivió la relación debido a estar profundamente enamorada.

“La verdad, siento que la viví muy intensa a la edad que tuve. Quiero aclarar que nunca fue culpa de mis papás llevarme a esa relación. Fue por decisión mía, fue porque yo estaba intensamente enamorada”, expresó Labra.

“Viví esa relación a flor de piel, con lo intensa que era y que sigo siendo y con lo inmadura que también era en ese tiempo. Esa relación fue de mucho aprendizaje, porque a pesar de haber salido muy dañada sentimentalmente, siento que cuando uno es dañado igual aprende caleta, entonces aprendí mucho”, agregó.

Lo peor de su relación con Pailita: “Me sentí utilizada”

En cuanto al proceso de término del pololeo con el interprete de “Parcera”, Skarleth afirmó que haberse sentido utilizada tras notar que los sentimientos de él habían cambiado.

“Fueron muchas cosas. Pero lo que más me marcó fue aceptar que ya no sentía lo mismo por mí, y después de terminar la relación, lo que más me dolió obviamente fue la funa. Me sentía muy sola, me sentí utilizada, me sentí vulnerable, me sentí insegura”, explicó.

El arrepentimiento de Skarleth: “Nos hicimos daño”

También Labra realizó un mea culpa en torno a cómo llevó la relación junto a Pailita, asegurando que se arrepiente de la exposición que tuvo el vínculo.

“Me arrepiento un 100%. Me arrepiento porque yo sí siento que expuse mi relación, al igual que él igual la expuso. Expusimos ambos la relación, nos hicimos mucho daño los dos, igual le pido perdón por eso“, aseveró.

