Skarleth Labra ratificó su regreso a Gran Hermano tras abrupta salida: “Mi abuelita me veía siempre”

A una semana de salir de Gran Hermano Chile, Skarleth Labra reapareció en redes sociales para confirmar que volverá a la casa y explicó sus razones.

Recordemos que el pasado 3 de octubre, la joven de 18 años decidió abandonar la competencia tras enterarse del fallecimiento de su abuela, quien fue una de las personas que la crió cuando pequeña.

La participante comunicó muy afectada la noticia a todos los integrantes quienes quedaron la abrazaron y la acompañaron en todo momento antes de que se retirara de la casa.

Skarleth vuelve a Gran Hermano Chile

A través de sus historias de Instagram, Labra escribió un texto en que partió agradeciendo las muestras de cariño durante estos días.

“Quiero agradecer a todas las personas que me enviaron sus condolencias, cariño y apoyo”, señaló la jugadora, agregando que estos mensajes la ayudaron a “amortiguar un poco el dolor y la pena que siento”.

“También quiero decirles que volveré al reality porque me ayuda a distraerme y también porque mi abuelita me veía siempre, me acompañó siempre y ahora la siento conmigo”, anunció.

