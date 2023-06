Skarleth lo confesó todo en Gran Hermano Chile: Aseguró que Pailita le “prometió el mundo entero”

Este domingo inició Gran Hermano Chile y, con ello, se revelaron los nombres de los 18 jugadores y jugadoras que permanecerán encerrados en la casa más famosa del mundo.

Una de ellas fue Skarleth Labra, una influencer de 18 años conocida no solo por su contenido en redes sociales, sino también por ser la ex pareja de Pailita, con quien protagonizó un mediático quiebre a principios de año.

¿Qué dijo Skarleth de Pailita?

La también bailarina abordó directamente aquel episodio y dejó en claro porqué decidió ingresar al espacio: “Estoy acá porque quiero que me conozcan de verdad, que no soy como me dejaron, mal parada”.

Labra no tuvo tapujos para hablar sobre el cantante urbano, a quien acusó de haberla ilusionado con promesas que no se hicieron realidad. “Me prometió el mundo entero, dijo que me quería llevar de viaje, que yo era la única mujer que lo amaba de verdad“, expresó.

Así, la tiktoker de 18 años continuó su presentación y habló de su actual pololo, Facu, quien la acompañó en el estudio y le manifestó su apoyo en esta aventura. “Llevamos conociéndonos tres meses y pololeando hace un par de días”.

Para cualquier duda a raíz encierro y la distancia, agregó que “soy leal a quien amo, así que le voy a ser fiel”, por lo que cerró la puerta a un eventual romance al interior del reality.

Mira el momento a continuación: