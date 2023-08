“Se pondrá el papel de…”: Jorge hizo dura advertencia a Skarleth tras tenso cara a cara con Coni en GH

El cara a cara entre Constanza Capelli y Skarleth Labra dejó a nadie indiferente en la casa, pues las repercusiones del tenso diálogo siguieron mucho después de la dinámica grupal.

“Yo elijo esta semana a Skarleth”, dijo la primera, luego de sacar un papel al azar que indicó que debía escoger a un jugador de la casa a “quien le sacaría la careta”. “No quiero tener más problemas con ella, porque no me interesa”, expresó antes, pues aseguró que en otra instancia habría escogido a Trinidad.

Skarleth sinceró su opinión sobre Coni

Si bien todo lo que se dijeron junto con los demás detalles de este conflictos se verán esta noche en un nuevo capítulo de Gran Hermano Chile, esta tarde se pudo ver a través de la transmisión de Pluto TV las reacciones de la casa luego del hecho.

En ese sentido, Skarleth sinceró su opinión sobre Coni, asegurando que es una persona que reprime sus sentimientos. “Las personas que explotan sus emociones (…) son las personas que más dañadas están“, aseguró en su habitación.

Jorge: “Se pondrá papel de víctima”

“Ella se trata de refugiar con la explosión de su ira y su estrés (…) siempre trata de esconder su dolor“, aseveró, cuando fue interrumpida por Francisca. “Está sola en la casa. Se lo debí haber dicho. No se me ha dado”, dijo.

En respuesta, Jorge Aldoney intervino a la propuesta de Maira y manifestó su rotundo rechazo, pues planteó que hipotético conflicto beneficiara a Aldoney. “Ni se les ocurra, porque se va a poner el papel de víctima. Mejor no se metan en esa h…”, advirtió.

