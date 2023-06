“Deberías pensar las cosas…”: Skarleth y Jennifer protagonizan nuevo round en Gran Hermano por caso Pailita

La participante de Gran Hermano Chile, Skarleth Labra, se ha caracterizado por mantener un perfil bajo y no involucrarse en polémicas al interior del encierro. Sin embargo, en las últimas horas ha protagonizado tensos cruces con Jennifer Galvarini.

¿A qué se debe este enfrentamiento? Todo indicaría que se trata por la ex pareja de la joven de 18 años, el cantante urbano Pailita, quien ha sido mencionado en reiteradas ocasiones por Galvarini.

La mujer oriunda de Chiloé, incluso, ha cantado temas del artista frente a Skarleth, lo cual colmó la paciencia de esta última.

“Te he aguantado caleta de cosas, cosas que ni siquiera me debería aguantar las he tomado a risa ¿y tú me haces eso? Y no es por hacer show, pero de verdad me molestó caleta lo que hiciste“, afirmó Labra en una primera ocasión.

Nuevo round

Durante la noche de este miércoles, antes de conocer la placa de nominación de esta semana, Skarleth y Jennifer tuvieron un nuevo e intenso diálogo a raíz de su conflicto anterior.

“Ayer estaban conversando allá (del tema), entonces tú deberías habérmelo dicho“, partió diciendo Galvarini, ante lo cual la joven de 18 años preguntó “¿yo andar conversando con la gente de lo que pasó entre nosotras dos?”.

“Si la gente se me acerca y me dice ‘Skarleth, tranquila, ¿como estás?’. Yo no tengo por qué contarle mi vida“, agregó Labra, reciendo la inmediata respuesta de “Pincoya”: “Pero tú por qué no me lo dijiste altiro”.

Posteriormente, la ex polola de Pailita afirmó “porque tú deberías pensar las cosas malas que haces“.

La jugadora chilota defendió sus declaraciones y aseguró que “yo no lo veo malo”: “Si tú tienes un drama con este cristiano (Pailita), ese no es mi problema”, dijo.

“Y te voy a decir otra cosa. A mí me caes la raja y tú lo sabes, ¿cierto? Pero tú no te puedes molestar…”, alcanzó a decir Jennifer antes de recibir el descargo de Skarleth: “si te caigo la raja, no deberías tú hablar de mí así con otra persona“.

