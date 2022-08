Sobrino de Michael Jackson criticó a revista que calificó a Harry Styles como “el nuevo rey del pop”

Polémica ha generado la reciente portada de la prestigiosa revista musical Rolling Stone, que calificó al cantante británico Harry Styles como el “nuevo Rey del Pop”, debido a su alto nivel de popularidad como solista.

Este nombramiento ha generado molestia en el entorno familiar de Michael Jackson, ya que el apodo “King of Pop” sería una marca registrada en el patrimonio del fallecido artista estadounidense.

Así lo manifestó Taj Jackson, sobrino del autor de éxitos como Thriller y Billie Jean, quien a través de su cuenta de Twitter. “No hay un nuevo ‘Rey del Pop’. El título de Rolling Stone no le pertenece y no se lo ha ganado, mi tío sí. Décadas de dedicación y sacrificio”, indicó.

En el mismo tuit, el familiar del Michael aclaró que “sin faltar al respeto a Harry Styles, quien es mega talentoso. Denle su propio y único título“.

Esta no es la primera vez que los herederos del patrimonio de Jackson defienden dicho seudónimo. Anteriormente, interpusieron una demanda en contra de una empresa de palomitas de maíz cuyo sitio web llevaba el nombre de Kingofpop.com.

There is no new King of Pop. You don’t own the title @RollingStone, and you didn’t earn it, my uncle did. Decades of dedication and sacrifice. The title has been retired. No disrespect to @Harry_Styles, he’s mega talented. Give him his own unique title. https://t.co/td6SSSVkfX

— Taj Jackson (@tajjackson3) August 22, 2022