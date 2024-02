“No sé quién es ella”: Sonia Sahar desconoció relación de Peso Pluma con Nicki Nicole y confirmó infidelidad

Sonia Sahar, sería la segunda mujer vinculada a la infidelidad de Peso Pluma que provocó el término de la relación con Nicki Nicole.

La influencer estadounidense utilizó su cuenta de Tiktok para referirse a la polémica, donde confirmó ser la tercera en discordia en la relación de la “Doble P” con la cantante trasandina, calificándolo como una “historia exagerada”.

“Hola a todos, soy Sonia Sahar. Soy influencer de Los Ángeles (Estados Unidos). Solo quería venir aquí y hablar de lo que está pasando. Creo que toda esta historia fue exagerada“, comenzó explicando.

Posteriormente, Sonia aseguró que no se encontraba en conocimiento de que el cantante mexicano mantenía una relación con la interprete de “8 AM”.

“Sí, sé quien es Peso Pluma pero no soy española, no sigo noticias en español, no conocía su vida personal o sobre su relación. No sé quién es ella“, afirmó.

Finalmente, la influencer hizo un llamado a los cibernautas a parar las criticas contra ella, ya que no buscaba provocar un quiebre entre los cantantes.

“Pero les pido a todos que paren el bullying porque no es el tipo de persona que soy. No tenía intenciones de romper una relación, ni nada por el estilo. Eso es todo lo que quería decir por ahora”, cerró.

Revisa el momento a continuación:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Trap House Latino 🏚 (@traphouselatino)

