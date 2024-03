“Soporten”: Gianella Marengo en picada contra odiosos comentarios y encendió más la polémica

Gianella Marengo respondió a los comentarios de odio en redes sociales por su participación en Top Chef VIP.

La comunicadora se ha vuelto tendencia en X debido a distintos conflictos que ha mantenido con otros participantes del programa y con miembros del jurado como Sergi Arola.

El descargo de Gianella Marengo

En un historia de Instagram que ya fue borrada, la ex chica reality respondió a los usuarios que critican su actitud confrontacional en el programa de cocina.

“Yo les juro que aún no entiendo porque se molestan tanto, uno está ahí para llegar lo más lejos posible, no para intermediarios y si tengo ganas de decirlo, lo digo, ¿Por qué me lo tengo que guardar?”, expresó.

Además, agregó: “Pero no, una es soberbia, se cree la raja o se cree superiora y sí, eso y todas las anteriores, y qué“.

“Perdón, pero si ustedes no se lo creen no es problema mío y eso me ha llevado a estar en todas las finales de los programas que he competido”, concluyó el descargo.

