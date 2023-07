“¿Por qué tienen esas caras?”: La sospecha de Pincoya al ver a Vivi y Rubén tras dura noche de salvación

Los ánimos en Gran Hermano Chile están más intensos que nunca. Este jueves se definió la placa final de nominación integrada por Constanza, Jennifer y Francisco, conocidos en redes sociales como los “lulos”, quienes deberán someterse a la gala de eliminación. En medio de todo esto, Pincoya no ocultó sus sentimientos al ver a Rubén y Vivi durante la mañana de hoy. “¿Por qué están con esas caras? No están con las mismas caras de siempre”, emplazó la jugadora, a lo que el ex carabinero afirmó “chu… ¿tan cagados estamos?”.