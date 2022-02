En la noche de este viernes se emitió por las pantallas de Chilevisión un nuevo capítulo del popular programa culinario El Discípulo del Chef, en que los participantes tuvieron que darlo todo para poder seguir en la competencia.

En este episodio, uno de los momentos que resultó más llamativos para los televidentes fue cuando la participante Marlén Olivari, del equipo rojo, se desesperó mientras llevaba a cabo su preparación. Tras una dura discusión con el chef Sergi Arola, incluso terminó llorando.

El intercambio entre ambos comenzó cuando el español le recriminó que no seguía sus instrucciones. Olivari le respondió, al borde de las lágrimas, que “sí te hago caso en todo“, quejándose de que no era capaz de hacer los ravioles, que se le rompían.

“Me puse a dar ideas y terminé metiendo las patas”, expresó la ex modelo. Su compañero Carlos Díaz intentaba calmarla, mientras ella insistía en que “soy una tonta, no debería haberme metido yo en esto”. Luego de un minuto en que intentaron seguir adelante con el platillo, la participante pidió que le pasaron su libreta y abandonó absolutamente desmoralizada y emitiendo sollozos.

Arola quedó perplejo y no supo cómo lidiar con la situación. “Es que me aburre, de verdad no puedo, me niego. Le he dicho cómo lo tenía que hacer… ¿Qué quieres que haga yo? No soy Dios”, reclamó una vez que Marlén ya se había ido. Esta última, señaló en la entrevista personal, posteriormente, que “yo no me puedo guardar las emociones“.

Por su parte, Díaz analizó el desempeño de su team en esta jornada y aseguró que “hoy hubo mucho enredo, falta de disciplina, mucha emoción encontrada, juego de egos y eso no me parece“.

La conductora del espacio fue hasta donde estaba la viñamarina, sola en el camarín. “No quiero cámara, porque esto no es show“, terminó diciendo. Algunos minutos más tarde, ya algo más recuperada de la crisis, logró volver al espacio común y retomar sus actividades, aunque no con su mejor cara. En el transcurso de la jornada, fue mejorando su actitud.