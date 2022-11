“Amistad para toda la vida”: Spice Girls se reencuentran para celebrar los 50 años de una de sus integrantes

Bailando al ritmo de Say You'll Be There, Victoria Beckham, Melanie Chisholm, Emma Bunton y Geri Halliwell se volvieron a juntar. El momento fue compartido por el ex futbolista David Beckham en sus redes sociales.