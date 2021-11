La expectativas siguen rondando a Spider-Man: No Way Home, con supuestas filtraciones que apuntan a un eventual reencuentro entre quienes han personificado al Hombre Araña -Toby Maguire, Andrew Garfield y actualmente Tom Holland-, así como el rol que tendrá Doctor Strange en esta nueva entrega y la lucha que existirá con los icónicos enemigos de Spidey.

El primer póster de la cinta del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) sorprendió a los fanáticos por la pequeña aparición del Duende Verde -personaje de Willem Dafoe en Spider-Man (2002)-, así como los tentáculos de Doctor Octopus, junto a Sandman -interpretado por Thomas Hayden Church en Spider-Man 3-, y Electro -encarnado por Jamie Foxx en The Amazing Spider-Man 2-.

The Multiverse unleashed. #SpiderManNoWayHome is exclusively in movie theaters December 17. pic.twitter.com/DchHdpKKFy

— Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) November 8, 2021