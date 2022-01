A semanas del último estreno de Spider-man: No way home con Tom Holland como protagonista, ya no es un secreto que en este último film el multiverso se expande y regresan los antiguos hombres arañas.

Tobey Maguire y Andrew Garlfield regresaron para colaborar con el nuevo Spider-man en una nueva aventura de Marvel. Este hecho ha remecido a los fanáticos en redes sociales puesto que se iniciaron nuevas especulaciones acerca de nuevas películas para estos antiguos personajes, especialmente para Garlfield.

Andrew Garfield interpretó la segunda versión de Spider-man, sin embargo, la serie de películas no llegó a su fin luego de que se confirmará la cancelación del cierre de la saga.

Sin embargo, en una reciente entrevista del actor con Variety confesó que estaría dispuesto a volver a protagonizar a Peter Parker, el hombre araña.

“Peter y Spider-Man, esos personajes tienen que ver con el servicio, para el bien común y para la mayoría. intentaría tomar prestado el marco ético de Peter Parker en el sentido de que, si tuviera la oportunidad de dar un paso atrás y contar más de esa historia, tendría que sentirme muy seguro y seguro de mí mismo”, expresó el actor.

El intérprete en la entrevista también hizo referencia hacia su reciente aparición en el multiverso y es que dice estar agradecido de volver a participar. ““Fue alegre y con una sensación de cierre para mí. Había tantas preguntas sin respuesta para mi Peter debido a donde lo dejamos. Pude dar un paso atrás y curarlo un poco”, concretó Garfield.

Ante la incertidumbre, los fans ya iniciaron varias campañas para traer a los antiguos actores de vuelta, especialmente a Andrew Garfield quien ya tiene su propio hashtag #MakeTASM.