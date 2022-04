Pareja de Tita Ureta revela detalles de su boda: Se casarán en la playa en que le pidió matrimonio

El pasado sábado 22 de enero el campeón de skate Spiro Razis y la periodista Isidora “Tita” Ureta se comprometieron mientras se encontraban practicando surf en la playa de Jacó en Costa Rica, lugar donde estaban de vacaciones.

Razis, de 46 años, se ha dedicado prácticamente toda su vida al deporte que representa. Fue gracias a que decidió experimentar con la tabla de surf que conoció a Ureta (30) y, tras 10 años de pololeo, le pidió matrimonio con un anillo en forma de olas.

“Nos casaremos a fin de mayo” declaró el deportista a LUN. “No hay días específico aún, depende de las lluvias en Costa Rica”.

Y es que lo especial que tendrá la ceremonia es que se realizará justamente en la playa en donde ocurrió la proposición, sobre lo cual declara estar muy emocionado.

“Nos iremos unas semanas antes para organizar. Allá el clima es muy lindo y también el mar y la temperatura del agua al hacer surf”, dijo refiriéndose al deporte del que disfrutan. “Más que nada, vamos por el surf”.

Con respecto a la relación, aseguró que está “muy contento con ella. Lo pasamos re bien. Ella es muy linda, muy apasionada, comprometida con lo que hace, le gusta hacer deporte, descansar, dormirse temprano y compartir carretes”.

Sobre compartir su pasión por el surf, dijo que “es algo que nos une un montón”. “Llevamos diez años juntos y ya hacíamos surf cada uno por su lado”.

“Al principio, no me gustaba ir al surf con mi polola, era un momento más para mí y mis amigos, pero ahora, con el tiempo, me gusta, lo paso bien con ella y viajamos a varios lugares juntos”, describió.

Sobre el momento del compromiso, Tita contó a LUN hace ya 3 meses que cuando se puso el anillo “casi se me cae al mar, pero tuve buenos reflejos”.

“Estábamos en un lugar calmado, aunque siempre hay movimiento, olas de surf que vienen una tras otra y hay que estar mirando para atrás, Menos mal el anillo me entró”, bromeó.