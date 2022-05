Padre espía, madre asesina e hija psíquica: Conoce a Spy × Family, el anime más querido de esta temporada

Uno de los animes más populares de esta temporada es sin duda Spy × Family. Desde que comenzó su emisión hace ocho semanas su popularidad no ha hecho más que incrementar, llegando incluso a posicionarse entre los mejores animes de la historia.

La serie sigue la historia del agente espía Twilight, quien se enfrenta a la misión más desafiante de su carrera al tener que formar a una familia falsa para infiltrarse en un prestigioso colegio. Para conseguirlo, asume una identidad ficticia de padre de familia bajo el nombre de Loid Forger, para luego adoptar a una niña huérfana llamada Anya y desposar a Yor Briar, una joven de pocas palabras.

Lo que Twilight desconoce es que la familia que ha formado dista de ser una familia normal y corriente. Lejos de ser una mujer común, Yor Briar es en realidad una asesina a sueldo capaz de acabar con una habitación llena de personas en un par de minutos. Por sobre esto, la pequeña Anya oculta una habilidad secreta: es capaz de leer mentes y está totalmente consciente de las verdaderas ocupaciones de sus padres adoptivos.

La historia, escrita por Tatsuya Endō, era previamente popular entre los aficionados de los mangas. Estos son cómics creados y comercializados en Japón, pero consumidos alrededor del mundo tanto en internet como en formato físico gracias a diferentes editoriales que los llevan a diferentes países.

Por ello, antes de ser adaptada al anime ya era considerada como un gran éxito. No obstante, tras comenzar su emisión, cada capítulo ha vuelto a esta familia más popular que el anterior. La semana anterior se posicionó en Japón como el manga más vendido del 16 al 22 de mayo.

