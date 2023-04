¡Hay Star Wars para rato! Lucasfilm sorprendió con el anuncio de tres nuevas películas y el trailer de Ahsoka

Cada año se lleva a cabo el evento conocido como Star Wars Celebration, espacio en el que se dan a conocer las nuevas producciones de la saga, desde cómics y videojuegos hasta series y películas.

El evento oficial más grande de Star Wars se movió de Estados Unidos en esta oportunidad para realizarse en la ciudad de Londres, Inglaterra, y se extenderá hasta el próximo lunes 10 de abril.

La Celebration se estará llevando a cabo en ExCel, un espacio ferial de 65 mil metros cuadrados dividido en dos pabellones, situado bastante cerca del centro de la capital británica y el precio de una entrada por día a este evento ronda los $66 mil por persona.

Sin embargo, para los que no tienen la posibilidad de viajar a Inglaterra para ver el evento y no quieren perderse ningún anuncio por parte de Lucasfilm, el canal de Star Wars en YouTube habilitó la posibilidad de transmitir en vivo toda la celebración.

El evento comenzó a las 07:00 (hora chilena) y este viernes en particular se extendió hasta casi las 14:00 horas, ya que solo en su primera edición trajo grandes revelaciones.

Este viernes se dio a conocer el primer tráiler de Ahsoka, la nueva serie live-action de Star Wars protagonizada por la actriz Rosario Dawson y dirigida por Dave Filoni y Jon Favreau.

Hace un tiempo Lucasfilm sorprendió a los fans de Star Wars con la noticia de que la querida Padawan de Anakin Skywalker tendría su propia serie ambientada tras los acontecimientos de El Retorno del Jedi.

Se trata de un adelanto en el que podemos ver no solo a Ahsoka, sino que también aparecen icónicos personajes de la serie animada Star Wars Rebels, como Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo), Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead) y el astromecánico Chopper.

Además, en el trailer se confirmó que el villano al que se enfrentará la antigua aprendiz de Skywalker sería el temible Gran Almirante Thrawn, heredero del Imperio en el Universo Expandido.

Las sorpresas no acabaron tras el adelanto de la serie de Ahsoka Tano, ya que minutos más tarde una conocida actriz subió al escenario ante la mirada atónita de los fanáticos presentes.

La actriz británica Daisy Ridley regresó a la Star Wars Celebration para anunciar que retomaría su papel como jedi en una nueva cinta que será dirigida por Sharmeen Obaid-Chinoy.

La película protagonizada por Rey estará ambientada unos 15 años después de los acontecimientos del Episodio IX y veremos cómo la nieta del Emperador Palpatine reconstruye la Orden Jedi.

El aprendiz de George Lucas y encargado de dirigir grandes producciones de la saga como Clone Wars, Rebels e incluso The Mandalorian seguirá creando grandes entregas para Star Wars.

Su película estará ambientada entre los episodios VI y VII de la saga. Este filme será el evento final que unirá los finales de las series del “Mandoverse” (The Mandalorian, Ahsoka y The Book of Boba Fett).

Además de confirmar este evento climático final, en la Celebration prometieron que esta película interpretará acontecimientos de Legends y culminará en una gran batalla, algo como lo que hemos visto anteriormente en Los Vengadores.

Para los fanáticos de Legends, el contenido descanonizado en un comienzo por los nuevos propietarios de esta franquicia, la noticia fue realmente inesperada.

Por una parte, los encargados de Lucasfilm enseñaron una línea de tiempo que encasilla todos los acontecimientos de la saga. En el comienzo de esta se puede apreciar dos eras denominadas “El amanecer de los jedi” y “La Antigua República”.

Star Wars Timeline

Dawn of the Jedi

The Old Republic

The High Republic

Fall of the Jedi

Reign of the Empire

Age of Rebellion

The New Republic

Rise of the First Order pic.twitter.com/4PlgzWcwGA

— Star Wars Holocron @ SWCE (@sw_holocron) April 7, 2023