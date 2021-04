Este viernes, Stefan Kramer volvió a sorprender con una de sus imitaciones, esta vez al periodista José Antonio Neme.

Se trata del segundo episodio de “Conociéndote”, una serie cómica que el comediante inauguró la semana pasada con la parodia del alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, y un adelanto de la imitación del jefe comunal de Recoleta, Daniel Jadue.

“Me gustaría tomarme sólo 30 segundos para poder interpretar a la gente”, dice Kramer en el rol del conductor de Mucho Gusto.

En conversación con LUN, el comunicador dijo sentirse identificado con el trabajo realizado por el comediante nacional: “Me pareció genial, es un crack”.

Lee también: ¿Dos gotas de agua? Kramer se luce con hilarante imitación a Felipe Alessandri

“Siento que todas las cosas que dice en la imitación son cosas que yo diría o que he dicho y me parece espectacular”, señaló Neme, quien agregó que “está todo super logrado: la caracterización física, la voz, los temas. Me encanta, todo lo logró perfectamente”.

Luego de que se viralizara el video con la imitación, reveló que se comunicó con el humorista y le agradeció la parodia. “Nos matamos de la risa“, señaló. “Le tengo mucho cariño y admiración, así que todo bien”, añadió.

Mira la imitación acá: