Stefan Kramer sorprende con imitación de Tomás Mosciatti: “No podríamos estar peor”

El conocido imitador y comediante chileno, Stefan Kramer, ha vuelto a sorprender a sus seguidores de las redes sociales con una humorística representación, esta vez del locutor radial, Tomás Mosciatti, con quien motivó a comprar entradas para su nuevo show.

Al igual que ha hecho en otras ocasiones, esta imitación fue para promocionar su show en el Gran Arena Monticello agendado para hoy 27 de octubre. Cabe destacar que esta campaña pareciera haber resultado, ya que en solo horas tiene más de 10 mil reproducciones.

Parodia de Stefan Kramer sobre “Tomás Mochato”

“Estamos mal, estamos pésimo, no podríamos estar peor. ¿Existirá una palabra peor que peor? No se sabe, lo único que sabemos es que el viernes 27 se presenta Stefan Kramer”, inicia diciendo en la parodia de “Tomás Mochato“.

“Kramer en concierto“, es el nombre del evento que según el video “vende falsas ilusiones, ¿seguirá siendo Sebastián Piñera? ¿Reproducirá al Presidente Boric? No se sabe, lo único que se sabe es que las entradas están a través de TopTicket Chile”, comentó incitando a comprar entradas a su show.

“El Gobierno ya dijo que no asistirá, no va Crispi, los republicanos no asistirán, el PPD no se sabe, los amarillos van a todas (…) ¿Sabe de qué nos estamos riendo? De cuando alguien dice el número once y usted seguramente ya está repitiendo esa ordinariez”, cerró su video.

Esta sátira llamada “Comentarios Tomás Mochato”, atrajo risas de muchos fanáticos entre ellos Eduardo Fuentes, Cristián Arriagada y Américo, quienes felicitaron en los comentarios de la publicación el ingenio de Kramer.

Revisa la imitación de Stefan Kramer:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Stefan Kramer (@stefankramer)

