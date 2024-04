Steffi Méndez anunció su embarazo de 8 meses: “Estoy muerta de miedo”

Este domingo, Steffi Méndez confirmó su embarazo de ocho meses junto a su pareja, el cantante sueco-finlandés, Dante Lindhe y desató la euforia en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo publicó una foto mostrando su avanzado estado gestacional y además entregó detalles de cómo está viviendo este proceso, manteniendo en reserva el género del bebé.

“Estoy muerta de miedo. Creo que uno comete el error de ver en redes sociales y de escuchar el testimonio de muchas mujeres de parto normal y obviamente lo que tú escuches o veas ahí, hace que te entre una incertidumbre muy grande”, señaló Steffi a Revista Sarah.

En esa misma línea, agregó: “Lo único que yo sé, es que mi sueño es poder conectarme conmigo misma y escuchar mi cuerpo”.

El anuncio desató las reacciones de sus seguidores, quienes felicitaron a los nuevos padres y el clan Méndez también dejó emotivos testimonios y comentarios en sus redes sociales.

“Un miembro más al clan. Seré el mejor tío del mundo. Siempre a tu lado hermana, serás una excelente madre”, señaló Leo Mendez hijo en la publicación y a él se sumó Dante Lindhe quien expresó: “Te amo”.

La madre de Steffi, Ninoska Espinoza, tampoco se hizo esperar y añadió: “Te amo hijita, seré abuelita. Ansiosa para que llegue el día y verte en tu nueva etapa de su vida, de ser madre. Que emoción”.

Por otra parte, agregó: “Todavía me acuerdo cuando me diste la noticia y me puse a llorar de lo alegre que estaba. Serás la mejor madre del mundo, mi negrita”.

Posteriormente, Leo Méndez padre realizó su propia publicación en Instagram y emocionó a los seguidores debido a que reveló que él no pensaba vivir tantos años por el estilo de vida que llevaba cuando era joven y dedicó sensibles palabras a su hija y a Ninoska.

“Trataré de mantenerme en mi vida lo que más pueda para disfrutar de mi hermoso nieto/a y poder verlo crecer. Ninoska: ¡Lo Logramos, vamos a ser abuelos! (…) Pensé que todo ya se acabaría para mí, pero mira cómo cambian las cosas”, concluyó.

